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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гилерме вернулся в общую группу «Локомотива»

27 Сентября 2022 • 11:47 Комментировать

Голкипер столичного «Локомотива» Маринато Гилерме полностью восстановился после травмы, которую получил в конце августа в поединке против «Пари НН» в рамках групповой стадии Фонбет Кубка России. Он уже возобновил занятия в общей группе.

«Гилерме полностью восстановился. Решение о его включении в заявку на ближайший матч будет приниматься тренерским штабом», - передает слова представителей «железнодорожников» ТАСС.

В прошлом сезоне Маринато провел 19 матчей в Российской премьер-лиге. 36-летний голкипер пропустил 21 мяч, а в четырех играх отстоял на ноль.

Следующий матч «Локо» проведет с подмосковными «Химками» 28 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Гилерме
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