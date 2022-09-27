Корниленко: «Зиньковскому тяжело найти место в спартаковском ромбе»

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался об адаптации полузащитника Антона Зиньковского в столичном «Спартаке».

«В спартаковском ромбе Зиньковскому тяжело найти место на поле. Но уверен, это всего лишь адаптация. Он принесет еще много пользы и клубу, и сборной России», - передает слова функционера издание «Чемпионат».

26-летний полузащитник пополнил ряды «красно-белых» минувшим летом, подписав контракт на пять лет.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Зиньковский провел восемь поединков, в которых отметился одним забитым мячом.