Геркус рассказал, где пройдут зимние сборы «Торпедо»

Илья Геркус, занимающий руководящую должность в московском «Торпедо», поведал о планах столичного клуба на зимнюю паузу в чемпионате.

«Мы поедем на сборы. Скорее всего, это будет Турция. Соперниками будут, наверное, наши, белорусские, казахские, сербские, боснийские и черногорские клубы», - поведал президент «автозаводцев» в эфире программы «Футбол России».

Напомним, что перерыв в Российской премьер-лиге начнется в ноябре из-за чемпионата мира в Катаре, который стартует 20 числа.

«Торпедо» набрало всего четыре очка в десяти турах и замыкает турнирную таблицу РПЛ. В следующем туре столичный коллектив встретится с «Факелом».