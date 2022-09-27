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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Корниленко назвал три лучшие команды РПЛ

27 Сентября 2022 • 08:23 Комментировать

Футбольный функционер Сергей Корниленко, ныне занимающий пост спортивного директора самарских «Крыльев Советов», назвал самые сильные команды нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги.

«Я бы выделил сейчас в РПЛ «Зенит», ЦСКА и «Ростов». «Спартак»? Говорю о том, что мне бросилось в глаза. Эти три клуба выглядят максимально организованно», - приводит слова Корниленко издание «Чемпионат».

После десяти туров чемпионата России «Зенит» с 26 очками лидирует в турнирной таблице. На второй строчке идет «Ростов» (22), а тройку лидеров замыкает московский ЦСКА (20). «Спартак», набрав 19 баллов, располагается на пятой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Крылья Советов Ростов Сергей Корниленко
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