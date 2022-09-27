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Губерниев грубо отреагировал на приход Эшуорта в «Спартак»

27 Сентября 2022 • 07:59 Комментировать (1)

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на назначение Пола Эшуорта спортивным директором московского «Спартака». Стороны заключили контракт в понедельник, 26 сентября.

«На фоне того, что происходит, обсуждать назначение Эшуорта могут только идиоты. Всем нормальным людям откровенно ***** [все равно], кто будет спортдиром «красно-белых», - приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

В Российской премьер-лиге команды провели десять туров. По их итогам подопечные Гильермо Абаскаля набрали 19 баллов и располагаются на пятом месте в турнирной таблице.

Следующий матч «Спартак» проведет на выезде против «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Губерниев Пол Эшуорт
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Комментарии (1)
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Горчица+
27 Сентября 2022 в 08:15
Спартак - это вообще звучит грубо, местами даже неприлично! 🐷
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