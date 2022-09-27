Губерниев грубо отреагировал на приход Эшуорта в «Спартак»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на назначение Пола Эшуорта спортивным директором московского «Спартака». Стороны заключили контракт в понедельник, 26 сентября.

«На фоне того, что происходит, обсуждать назначение Эшуорта могут только идиоты. Всем нормальным людям откровенно ***** [все равно], кто будет спортдиром «красно-белых», - приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

В Российской премьер-лиге команды провели десять туров. По их итогам подопечные Гильермо Абаскаля набрали 19 баллов и располагаются на пятом месте в турнирной таблице.

Следующий матч «Спартак» проведет на выезде против «Пари НН».