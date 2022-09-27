«Локомотив» договорился с новым тренером

В тренерском штабе московского «Локомотива» ожидается пополнение. Как информирует SNL24.com, в стан «железнодорожников» перебирается 41-летний южноафриканский специалист Фадлу Давидс. Стороны уже договорились о сотрудничестве, официальное объявление состоится в ближайшее время.

Стоит отметить, что Давидс уже сотрудничал с нынешним наставником «железнодорожников» Йонасом Циннбауэром. Они вместе трудились в американском клубе «Орландо Пайретс».

«Локомотив» провально начал новый сезон Российской премьер-лиги. После десяти туров столичная команда набрала девять баллов и занимает лишь 12-е место в турнирной таблице.