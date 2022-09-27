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Сёмин ответил, вернётся ли в «Локомотив»

27 Сентября 2022 • 06:52 Комментировать

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос о возможном возвращении к работе в стане «железнодорожников». Команду серьезно критикуют за провальный старт сезона-2022/2023.

«Возглавить нынешний «Локомотив»? Провокационные вопросы. Пускай они обращаются, а мы подумаем», - передает слова специалиста сайт телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Юрий Павлович покинул пост наставника московского коллектива весной 2020 года. В данный момент столичной командой руководит немец Йозеф Циннбауэр.

После 12 туров Премьер-лиги «железнодорожники» набрали девять баллов и занимают 12-е место в таблице..

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин
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