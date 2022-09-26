Григорий Иванов не верит в то, что чемпионат России могут приостановить

Президент «Урала» Григорий Иванов не верит в то, что чемпионат России может быть приостановлен. Такой вопрос ему задали в связи с последними новостями в Российской Федерации. Иванов не сомневается в том, что чемпионат должен быть продолжен.

- Это не обсуждается. Я считаю, что не надо ничего останавливать, - цитирует Иванова «РБ Спорт».

В турнирной таблице российского чемпионата после десяти прошедших туров лидирует питерский «Зенит», который набрал 26 очков и не потерпел ни одного поражения. Ни разу не проигрывал и идущий вторым «Ростов», у которого 22 очка. Третьим идет московский ЦСКА.