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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Григорий Иванов не верит в то, что чемпионат России могут приостановить

26 Сентября 2022 • 22:57 Комментировать

Президент «Урала» Григорий Иванов не верит в то, что чемпионат России может быть приостановлен. Такой вопрос ему задали в связи с последними новостями в Российской Федерации. Иванов не сомневается в том, что чемпионат должен быть продолжен.

- Это не обсуждается. Я считаю, что не надо ничего останавливать, - цитирует Иванова «РБ Спорт».

В турнирной таблице российского чемпионата после десяти прошедших туров лидирует питерский «Зенит», который набрал 26 очков и не потерпел ни одного поражения. Ни разу не проигрывал и идущий вторым «Ростов», у которого 22 очка. Третьим идет московский ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Григорий Иванов
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