Нигматуллин — о деле Ларина: «Надеюсь, что реального срока не будет»

Экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал ситуацию с судебным делом Николая Ларина.

«Я так понимаю, что какое-то нарушение было. Надеюсь, что реального срока не будет. Должны сидеть за более серьезные преступления», — цитирует слова Нигматуллина «Чемпионат».

Эксперт считает, что необходимо учитывать то, какую большую пользу может принести этот человек в нынешней ситуации, ведь академия «Чертаново» была одной из лучших в стране.

Напомним, Ларин являлся директором футбольной академии «Чертаново». Сейчас он обвиняется в хищении чужого имущества в особо крупном размене путем обмана.