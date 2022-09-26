Мостовой: В Европе не принято совмещать посты в клубе и сборной

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал совмещение Валерием Карпиным постов главного тренера «Ростова» и сборной России.

«В европейских футбольных странах нет такого прецедента, чтобы тренер работал и в клубе, и в сборной — это вообще несопоставимо», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Эксперт вспомнил один случай, когда перед чемпионатом мира 2018 в сборной Испании узнали о том, что Хулен Лопетеги заключил трудовое соглашение с клубом, после этого он через два часа был уволен из сборной.

Мостовой считает, что сейчас, когда сборная России нигде не участвует, ее может возглавлять любой спортивный человек.