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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кыдыралиев: «Сборная Кыргызстана не смогла показать весь свой потенциал в матче с Россией» эксклюзив

26 Сентября 2022 • 15:18 Комментировать

Журналист Бактыяр Кыдыралиев в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футтбол.Ру» поделился эмоциями от игры между сборными Кыргызстана и России.

«Матч прошёл на довольно хорошем уровне. Принципиальной борьбы не состоялось, но несмотря на это, игроки обеих команд на протяжении 90 минут пытались показать свою лучшую игру. Сборная Кыргызстана не смогла показать весь свой потенциал. Однако некоторые игроки, такие как Алимардон Шукуров, показали индивидуальное мастерство. Было видно, что игроки сборной России не играли вместе почти год. В то же время было ясно, что в команде есть качественные игроки. Их старания окупились».

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«Игра была хорошо организована. Местные болельщики тепло приветствовали российских игроков. Наши футболисты отметили, что после вчерашней игры у них только хорошие эмоции. Конечно, есть разговоры об ответной игре против России в Москве. Данная информация была положительно воспринята болельщиками. Считаю, что ответная игра с Россией имеет хорошую перспективу и положительно скажется на развитие команды и игроков.

Также хотел бы отметить болельщиков сборной России. На стадионе их было около 200 человек, от начала до конца они поддержали свою команду и стали частью победы. Даже один момент можно было заметить, как они пели Катюшу!».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Кыргызстан
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