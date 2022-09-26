Ари готов вернуться в Россию, если поступит предложение

Бывший игрок российской сборной Ари Феррейра рассказал о готовности вернуться в страну, если он получит предложение от местного клуба.

«Я сейчас сконцентрирован на работе в Бразилии. Конечно, Россия для меня родная страна, мой дом. Я бы хотел вернуться к вам. Если поступит предложение от российского клуба, соглашусь перейти», — заявил экс-футболист трёх коллективов РПЛ в интервью «РБ Спорт».

Отметим, что сейчас Ари является игроком бразильского «Атлетико Сеаренсе», где в нынешнем розыгрыше Серии C не забил ни одного мяча в 12 играх. Что интересно, нападающий является владельцем коллектива из третьего по силе дивизиона страны.

За сборную России Ари провел два матча в 2018 году. В чемпионате страны игрок выступал за столичные «Спартак» и «Локомотив», а также в футболке «Краснодара».

