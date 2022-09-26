Приговор экс-директору «Чертаново» будет вынесен 27 сентября

Бывший директор академии футбольного клуба «Чертаново» Николай Ларин узнает приговор по своему судебному делу 27 сентября.

Эту информацию подтвердил сам экс-функционер изданию «Чемпионат». По его словам, оглашение перенесли на 9:00 по московскому времени. Напомним, что Ларин обвиняется в краже госденег. По мнению стороны обвинения, Николай завышал объём бюджетного финансирования столичной команды, а также увеличивал списки учеников академии для собственного обогащения.

Ларин занимал свой пост в «Чертаново» с 2008 по 2021 год.

