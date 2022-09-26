«Ситуация - катастрофа»: экс-тренер «Зенита» ждёт приостановку РПЛ

Чешский футбольный специалист Властимил Петржела, известный в чемпионате России по работе с петербургским «Зенитом», считает, что нынешний розыгрыш Премьер-лиги может быть приостановлен.

«Думаю, чемпионат будет приостановлен, возможно, на очень долгий срок. Из-за всех событий в мире это будет ожидаемым решением. Ситуация - катастрофа», - передает слова тренера «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги команды провели десять туров. По их итогам лидирует петербургский «Зенит» с 26 набранными баллами. Вторым идет «Ростов» (22), а топ-3 замыкает московский ЦСКА (20).