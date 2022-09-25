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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Агент: «Николсон не сидел на чемоданах в «Спартаке»

 
25 Сентября 2022 • 20:23 Комментировать

Агент Ненад Портега, который работает с нападающим «Спартака» Шамаром Николсоном, дал очередной комментарий о своём клиенте.

«Неправда, что летом в «Спартаке» Николсон сидел на чемоданах. С первого дня своего прибытия он проявляет большое уважение к «Спартаку» - оно остаётся неизменным даже в этой сложной политической ситуации», - высказался Портега, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

В сезоне 2022/2023 Шамар Николсон провёл за «Спартак» восемь матчей. За 224 проведённые на поле минуты ямайский нападающий не отмечался голами.

После десяти сыгранных туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 29 сентября – против «Зенита» в третьем туре Фонбет Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Шамар Николсон Ненад Портега
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