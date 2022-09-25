​Баринов: Ла Лига сообщила, что подписывать русских игроков не рекомендовано

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов в летнее трансферное окно мог оказаться в «Валенсии». Впрочем, трансфер не состоялся. Хавбек сборной России сказал несколько слов об этом для канала «Вышли» в YouTube.

- Правда ли, что Ла Лига сказала, что подписывать русских игроков не рекомендовано? – вопрос Баринову.

- Да. Это произошло на этапе, когда оставалось только условия контракта обсудить. Я переключился, когда стали говорить, что русские игроки будут плохо влиять на наш чемпионат. Я понял, что не получится, и отпустил это.

«Локомотив» после десяти сыгранных туров занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги России.