Баринов: «Некоторые молодые игроки не осознают, что «Локомотив» должен бороться за 1 место»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов пожаловался на менталитет некоторых молодых футболистов команды.

«Некоторые молодые игроки до сих пор не осознают, что «Локомотив» должен бороться за первое место. Не знаю, что с этим делать. Я каждый раз об этом говорю, а они не воспринимают это», - высказался Баринов для YouTube-канала «Вышли».

«Локомотив» плохо стартовал в сезоне 2022/2023. После десяти сыгранных туров команда занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ближайший матч московский «Локомотив» проведёт 28 сентября – против «Химок» в Фонбет Кубке России.