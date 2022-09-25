Ермаков рассказал о цели ЦСКА в РПЛ

Хавбек московского ЦСКА Никита Ермаков рассказал о цели своей команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Мы идем от матча к матчу. Главная цель - побеждать в каждой игре. На результат посмотрим. Хочется забраться как можно выше», - передает слова 19-летнего полузащитника сайт телеканала «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне перспективный игрок провел в чемпионате России десять матчей, не отметившись голевыми действиями.
ЦСКА занимает в турнирной таблице Премьер-лиги третье место с 20 набранными очками. «Армейцы» отстают от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.
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