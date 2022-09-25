Ермаков рассказал о цели ЦСКА в РПЛ

Хавбек московского ЦСКА Никита Ермаков рассказал о цели своей команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Мы идем от матча к матчу. Главная цель - побеждать в каждой игре. На результат посмотрим. Хочется забраться как можно выше», - передает слова 19-летнего полузащитника сайт телеканала «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне перспективный игрок провел в чемпионате России десять матчей, не отметившись голевыми действиями.

ЦСКА занимает в турнирной таблице Премьер-лиги третье место с 20 набранными очками. «Армейцы» отстают от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.