Агент Маньяков назвал лучший летний трансфер РПЛ

Футбольный агент Александр Маньяков поделился мнением о летнем трансферном окне в Российской премьер-лиге. В частности, он рассказал, какой переход его приятно удивил больше всего.

«Уткин в «Ростове». Насколько знаю, у него самого не было желания возвращаться в «Краснодар». Уверен, такой игрок не помешал бы ни одному клубу РПЛ», - приводятся слова Маньякова на страницах издания «РИА Новости».

В нынешнем сезоне чемпионата России 22-летний полузащитник провел десять матчей, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

По итогам десяти туров «Ростов» набрал 22 очка и располагается на втором месте в турнирной таблице.