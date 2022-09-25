Агент рассказал, почему Николсон остался в «Спартаке»

Футбольный агент Александр Маньяков высказался насчет несостоявшегося ухода ямайского центрфорварда Шамара Николсона из московского «Спартака».

«Спартак» вполне мог потерять Шамара. Он буквально сидел на чемоданах, но достойного предложения так и не получил», - приводит слова агента издание «РИА Новости».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 25-летний легионер провел семь поединков, в которых не отметился голевыми действиями.

Ямайский форвард пополнил ряды «красно-белых» в январе 2022 года. Его действующее трудовое соглашение рассчитано до окончания сезона-2025/2026.