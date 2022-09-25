Агент оценил шансы Захаряна уехать в Европу без смены гражданства

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян не сможет продолжить карьеру в Европе, если не сменит гражданство. Таким мнением поделился футбольный агент Александр Маньяков.

«Люди, которые занимаются его переездом в Европу, ведут переговоры о смене гражданства на армянское. В ином случае, думаю, шансов на переход нет», - передает слова агента «РИА Новости».

В минувшее трансферное окно сообщалось об интересе к 19-летнему российскому футболисту со стороны лондонского «Челси». Сделка была близка к завершению, однако из-за задержки с переводом денег трансфер не состоялся. Ожидается, что в январе «пенсионеры» предпримут еще одну попытку подписать игрока.