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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская: «Если «Локомотив» не продлит контракт с Бариновым, это будет выстрел себе в ногу»

 
25 Сентября 2022 • 11:05 Комментировать

Экс-президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская в беседе с журналистом «Спорт-экспресса» высказалась насчет истекающего контракта полузащитника Дмитрия Баринова с «железнодорожниками».

«Если «Локомотив» не продлит контракт с Бариновым, это будет выстрел себе в ногу», - сказала Смородская.

Дмитрий выступает за московский коллектив с 2015 года. С того момента он выиграл с клубом семь трофеев.

В последнем матче чемпионата России «Локомотив» потерпел поражение от «Спартака» со счетом 0:1. По итогам десяти туров «железнодорожники» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ольга Смородская Дмитрий Баринов
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