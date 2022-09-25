Смородская: «Если «Локомотив» не продлит контракт с Бариновым, это будет выстрел себе в ногу»

Экс-президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская в беседе с журналистом «Спорт-экспресса» высказалась насчет истекающего контракта полузащитника Дмитрия Баринова с «железнодорожниками».

«Если «Локомотив» не продлит контракт с Бариновым, это будет выстрел себе в ногу», - сказала Смородская.

Дмитрий выступает за московский коллектив с 2015 года. С того момента он выиграл с клубом семь трофеев.

В последнем матче чемпионата России «Локомотив» потерпел поражение от «Спартака» со счетом 0:1. По итогам десяти туров «железнодорожники» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.