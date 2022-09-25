Вратарь сборной России Ломаев назвал лучшего голкипера мира

Страж ворот самарских «Крыльев Советов» и сборной России Иван Ломаев рассказал, кого считает самым сильным голкипером в мировом футболе.

«На данный момент - Куртуа. Он провел сумасшедшие матчи в прошлой Лиге чемпионов, вытащив игру с «Челси» и с «Ливерпулем» в финале», - приводит слова российского футболиста «РИА Новости».

30-летний бельгийский вратарь выступает за мадридский «Реал» с августа 2018 года. Действующее трудовое соглашение Куртуа с «королевским» клубом рассчитано до окончания сезона-2025/2026.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Тибо сыграл шесть матчей и пропустил шесть голов.