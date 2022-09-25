Баринов: «Я готов стать легендой «Локомотива»

Полузащитник сборной России и столичного «Локомотива» Дмитрий Баринов поделал о своих дальнейших карьерных планах. Его трудовое соглашение с «железнодорожниками» рассчитано до середины следующего года.

«Нужно задавать вопрос руководству - хотят ли они продлевать контракт. Я уже говорил, что готов стать легендой «Локомотива». Но пока переговоров не было», - передает слова 26-летнего футболиста «Спорт-экспресс».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Баринов провел девять матчей, получил три желтые карточки и один раз был удален с поля.

По итогам десяти туров «Локо» набрал девять баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице.