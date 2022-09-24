Дмитрий Черышев: «Уровень чемпионата Андорры близок к Первой российской лиге»

Наставник «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев оценил уровень футбола в Андорре.

«Ошибается тот, кто думает, что в Андорре нет футбола. Уровень чемпионата близок к Первой российской лиге», — приводит слова Черышева «Матч ТВ».

Специалист рассказал, что в Андорре большое внимание уделяется подготовке детей, имеется 5-6 полей, на которых тренируются все. Сборная Андорры имеет семь очков после пяти матчей в Лиге наций, это показывает то, что футбол в стране развивается, добавил Черышев.

После двух туров чемпионата Андорры «Санта-Колома» занимает четвертое место, набрав четыре зачетных балла.