Дмитрий Черышев: «Санта-Колома» возобновила переговоры с Башкировым

Наставник «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев прокомментировал возможный переход Евгения Башкирова в андоррский клуб.

«Да, переговоры снова возобновили, но как все сложится — пока непонятно», — цитирует слова Черышева «Матч ТВ».

Тренер рассказал, что диалог с Башкировым был еще летом, но потом игрок пропал, для начала ему необходимо приехать.

Специалист добавил, что свободных агентов им можно регистрировать до декабря.

Напомним, последним клубом 31-летнего защитника был польский «Заглембе», который он покинул в апреле этого года.

«Санта-Колома» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Андорры, набрав 4 очка после двух туров.