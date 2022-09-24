Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Галактионов: В матче с молодёжной сборной Казахстана не хватало свежести

 
24 Сентября 2022 • 17:34 Комментировать

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов подвёл итоги товарищеского матча с молодёжкой Казахстана (2:1).

Галактионов сказал «Матч ТВ» о том, что сегодня большую часть времени команда проводила с мячом, соперник играл от обороны, поэтому иногда пропускали контратаки, не хватало свежести, потому что играли через два дня на третий.  

Специалист отметил, что нагрузка на игроков была распределена равномерно, футболисты провели по тайму, все вратари также получили свое время на поле.

Сегодня, 24 сентября, молодежная сборная России одержала победу над молодежкой Казахстана со счетом 2:1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Молодёжная сборная Казахстана Михаил Галактионов Молодёжная сборная России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Сентября
18:38 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Черышев: «Уровень чемпионата Андорры близок к Первой российской лиге»
18:28 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Черышев: «Санта-Колома» возобновила переговоры с Башкировым
17:54 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: У Промеса не видно никаких навыков диджея видео
17:34 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: В матче с молодёжной сборной Казахстана не хватало свежести
17:18 · Россия. Премьер-лига
Агент: Тюкавин максимально выложился в матчах за молодёжную сборную России
17:13 · Россия. Премьер-лига
​РФС работает над бронью от мобилизации для футболистов
17:06 · Россия. Первая лига
Йевтич: Верю, что «Рубин» уже не сдаст те позиции, которые сейчас занимает
16:53 · Россия. Первая лига
Йевтич — о восстановлении: «Уже хожу, всё идёт по плану»
16:39 · Россия. Премьер-лига
Егор Пруцев рассказал, почему отказал «Спартаку» и ЦСКА
16:19 · Россия. Премьер-лига
​Осинькин отреагировал на попадание двух игроков «Крыльев Советов» в основу сборной России
16:16 · Россия. Премьер-лига
Агент Синьков: Думаю, Миладинович не будет приостанавливать контракт с «Сочи»
16:06 · Россия. Премьер-лига
Агент Миладиновича рассказал о возможном уходе игрока из «Сочи»
15:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Миладиновича высказался о ситуации игрока в «Сочи»
15:53 · Россия. Премьер-лига
​Ломаев: «Для меня «Ростов» и «Химки» - самые интересные команды в РПЛ»
15:44 · Россия. Премьер-лига
Егор Пруцев заявил, что ему приятно приезжать в Россию
Все новости
Рекомендуем