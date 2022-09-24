Галактионов: В матче с молодёжной сборной Казахстана не хватало свежести

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов подвёл итоги товарищеского матча с молодёжкой Казахстана (2:1).

Галактионов сказал «Матч ТВ» о том, что сегодня большую часть времени команда проводила с мячом, соперник играл от обороны, поэтому иногда пропускали контратаки, не хватало свежести, потому что играли через два дня на третий.

Специалист отметил, что нагрузка на игроков была распределена равномерно, футболисты провели по тайму, все вратари также получили свое время на поле.

Сегодня, 24 сентября, молодежная сборная России одержала победу над молодежкой Казахстана со счетом 2:1.