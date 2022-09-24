Ломаев: «Мы заложники ситуации»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал отстранение сборной России от чемпионата Европы-2024.

«Что поделать? Мы заложники ситуации. Дело спортсменов — тренироваться и проявлять себя, а что решат наверху — нам это никак не изменить», — приводит слова Ломаева «Р-Спорт».

Голкипер добавил, что это печальная новость, потому что футболисты с самого детства мечтают сыграть за национальную сборную на международном турнире.

Напомним, сегодня, 24 сентября, сборная России проведет товарищеский матч со сборной Киргизии, начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.