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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ломаев: «Мы заложники ситуации»

 
24 Сентября 2022 • 15:25 Комментировать
Крылья Советов
...
Краснодар
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03.10 19:00

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал отстранение сборной России от чемпионата Европы-2024.

«Что поделать? Мы заложники ситуации. Дело спортсменов — тренироваться и проявлять себя, а что решат наверху — нам это никак не изменить», — приводит слова Ломаева «Р-Спорт».

Голкипер добавил, что это печальная новость, потому что футболисты с самого детства мечтают сыграть за национальную сборную на международном турнире.

Напомним, сегодня, 24 сентября, сборная России проведет товарищеский матч со сборной Киргизии, начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России евро-2024 Иван Ломаев
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