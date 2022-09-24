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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов высказался о состоянии своего здоровья

 
24 Сентября 2022 • 14:58 Комментировать

Ветеран «Спартака» Андрей Тихонов поделился информацией о своём состоянии.

«Все нормально. Мне чуть-чуть поправили мениск и хрящ. Это было два дня назад. Уже хожу как нормальный человек. Так что ничего страшного», — передает слова Тихонова «Спорт-Экспресс».

Бывший футболист получил травму в одном из выставочных матчей. Сообщается, что Тихонов будет готов вернуться на поле в середине ноября.

Напомним, Андрей Тихонов заявлен за команду «Наши Парни», которая выступает в Медийной футбольной лиге. Создателем клуба является Российский футбольный союз.

После двух туров МФЛ «Наши Парни» набрали три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Тихонов
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