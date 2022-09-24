Силкин — о предстоящей игре сборной России: Результат не важен, главное, увидеть наших ребят

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин высказался о своих ожиданиях в преддверии матча между сборными России и Киргизии.

«Понятно, что сборная России сильнее Киргизии, уровень чемпионата повыше, но все равно будет интересно посмотреть эту игру», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Эксперт считает, что киргизы постараются оказать достойное сопротивление, ведь у них будет хорошая поддержка от болельщиков. Футболисты соскучились по игре за нашу сборную, поэтому результат не так важен, главное увидеть ребят, добавил тренер.

Товарищеский матч между сборной России и сборной Киргизии состоится сегодня, 24 сентября, начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.