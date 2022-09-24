Балахнин считает, что сборная России обыграет Киргизию

Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин высказался в преддверии матча между сборными России и Киргизии.

«Я считаю, сборная России победит, потому что наши ребята сильнее. Сегодня может быть экспериментальный состав, поэтому можно попробовать новичков в деле», — цитирует слова Балахнина «РБ Спорт».

По мнению специалиста, национальной команде необходимо проводить сборы, даже в отсутствии официальных встреч. Эксперт добавил, что не верит в проведение матча с Боснией и Герцеговиной.

Товарищеский матч между сборной России и сборной Киргизии состоится сегодня, 24 сентября, начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени.