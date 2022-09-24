Юран: Сборная России должна играть первым номером с Киргизией

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался в преддверии матча между сборными России и Киргизии.

«Сейчас нет ни на кого давления — нужно побеждать. Играть первым номером и от себя. При всем уважении к Киргизии, но они слабее», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

Эксперт добавил, что тренерскому штабу необходимо правильно донести футболистам, чтобы они не опускали руки, ведь если тебя вызывают в национальную команду, то это твой шанс.

Напомним, товарищеский матч между сборной России и сборной Киргизии состоится сегодня, 24 сентября, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.