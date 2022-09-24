Защитник «Нефтчи» Кочкор-Ата Азамат Абдуллаев в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между сборными Кыргызстана и России.

«Могу сказать, что сейчас сборная Кыргызстана на подъёме. Команда добивается успехов, которых раньше не было. Это стало возможным благодаря большим реформам в местном футболе. Теперь сборная ставит перед собой большие задачи, которые, я думаю, вполне могут быть выполнены. Прогресс команды действительно очень большой, если посмотреть на то, что было со сборной этой страны ещё лет 6 назад».

На кого стоит обратить особое внимание?

«В первую очередь я бы отметил нападающего Мирлана Мурзаева, он очень хорошо цепляется за мяч, открывается и классно прессингует. Ещё очень сильный игрок Алимардон Шукуров, он выступает за «Неман». Классный, быстрый вингер, бьёт с обеих ног. Вратарь Эржан Токотаев подаёт большие надежды. Он выступает в чемпионате Казахстана. Как вы видите, основные игроки сборной Кыргызстана играют не в чемпионате этой страны. Сейчас у команды, можно сказать, расцвет, она давно не была столь сильна, как на данный момент».