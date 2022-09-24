Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал назначение главным тренером грозненского «Ахмата» Сергея Ташуева.

- Ташуев – опытный российский тренер, тем более он раньше работал в Грозном, знает тамошний менталитет и руководителей клуба. Для него это хорошее подспорье. Последним местом его работы был клуб – один из лидеров белорусского футбола. На мой взгляд, он сейчас сделал шаг вперёд. Это не умаляет достоинств и значимости солигорского «Шахтёра», но в РПЛ более высокий уровень, чем в чемпионате Беларуси. «Спартак-Нальчик», который я тренирую, в прошлом сезоне встречался с «Чайкой», где тогда был Ташуев. Там был хороший подбор игроков, команда играла в атаку. Наверное, и в «Ахмате» Ташуев выстроит интересный атакующий футбол.