Чепчугов назвал конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство

Экс-голкипер московского ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«РПЛ выглядит достойно. Разумеется, «Зенит» - претендент на чемпионство, но сопротивление ему могут оказать многие команды, например, ЦСКА. Борьба впереди», - приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

В чемпионате России команды сыграли десять туров. Единоличным лидером является петербургский «Зенит», набравший 26 баллов. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Ростов» на четыре очка. Тройку лидеров замыкает столичный ЦСКА с 20 баллами в копилке.