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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колыванов рассказал, в чём стал хуже Захарян после ухода Шварца

 
24 Сентября 2022 • 11:51 Комментировать

Бывший игрок сборной России, московского «Динамо» и итальянской «Болоньи» Игорь Колыванов поделился мнением об игре полузащитника «бело-голубых» Арсена Захаряна в нынешнем сезоне.

«При новом тренере он играет не так, как при Шварце. Нет прежнего прессинга. Поэтому Захаряну в более оборонительном футболе приходится сложнее. Но я верю в его перспективы», - передает слова Колыванова «Плеймейкер».

Напомним, что в нынешнем сезоне пост главного тренера «Динамо» занимает сербский специалист Славиша Йоканович. Под его руководством столичный клуб идет на седьмом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

19-летний Захарян сыграл в этом сезоне РПЛ девять матчей. На счету полузащитника один гол и два результативных паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Игорь Колыванов Арсен Захарян
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