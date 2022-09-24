Колыванов рассказал, в чём стал хуже Захарян после ухода Шварца

Бывший игрок сборной России, московского «Динамо» и итальянской «Болоньи» Игорь Колыванов поделился мнением об игре полузащитника «бело-голубых» Арсена Захаряна в нынешнем сезоне.

«При новом тренере он играет не так, как при Шварце. Нет прежнего прессинга. Поэтому Захаряну в более оборонительном футболе приходится сложнее. Но я верю в его перспективы», - передает слова Колыванова «Плеймейкер».

Напомним, что в нынешнем сезоне пост главного тренера «Динамо» занимает сербский специалист Славиша Йоканович. Под его руководством столичный клуб идет на седьмом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

19-летний Захарян сыграл в этом сезоне РПЛ девять матчей. На счету полузащитника один гол и два результативных паса.