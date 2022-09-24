Колыванов: «Челси» продолжает следить за Захаряном, у него есть время раскрыться»

Бывший футболист национальной сборной России Игорь Колыванов высказался о полузащитнике московского «Динамо» Арсене Захаряне после срыва трансфера в лондонский «Челси».

«Ему был приятен интерес «Челси». Это дополнительная мотивация. Парень он талантливый. «Челси» за ним продолжает следить. Время раскрыться, подготовиться к АПЛ у Арсена есть», - цитирует эксперта «Плеймейкер».

В летнее трансферное окно 19-летний российский полузащитник был близок к переходу в «Челси», но из-за заминки с банковским переводом сделка не состоялась. Ожидается, что английский топ-клуб предпримет попытку купить Захаряна в январе.

В текущем сезоне Арсен провел девять матчей в Премьер-лиге, отметившись одним забитым мячом и двумя ассистами.