Пятибратов рассказал об эмоциях от назначения тренером «Факела»

Новый наставник воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов в интервью пресс-службе клуба рассказал об эмоциях от назначения.

«Перед установкой на матч с «Сочи» к команде пришел генеральный директор клуба Роман Гурамович Асхабадзе и объявил об этом решении. Для меня это стало неожиданностью. Я даже не мог предположить, что это произойдет», – рассказал специалист. По его словам, было трудно сдержать свои эмоции, поскольку первой реакцией были ликование и гордость. Тем не менее, почти сразу тренер перевёл свой фокус на подготовку к игре.

Дмитрий отметил, что для футболистов это назначение может означать спокойствие, поскольку для любого игрока важна стабильность в тренерском штабе.

Под руководством Пятибратова «Факел» обыграл «Локомотив» и свёл в ничейный результат поединок с «Сочи» в рамках Российской премьер-лиги.

