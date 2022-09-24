Колыванов отреагировал на желание Захаряна сменить гражданство

Экс-игрок сборной России, а в настоящий момент футбольный эксперт Игорь Колыванов поделился мнением о ситуации с возможной сменой гражданства 19-летнего воспитанника московского «Динамо» Арсена Захаряна. На днях появилась информация, что полузащитник может получить паспорт Армении и выступать за национальную команду этой страны.

«Если ты стал футболистом в России, то приоритет должен отдаваться нашей сборной. Но каждый выбирает сам. Такие вопросы будут решаться на уровне выше, чем РФС. Массового оттока не жду», - приводит слова Колыванова «Плеймейкер».

Захарян выступает за «Динамо» с января 2021 года. Его действующее трудовое соглашение с «бело-голубыми» рассчитано до середины 2024 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 15 миллионов евро.

Летом Арсен мог перейти в лондонский «Челси», однако сделка не состоялась из-за проблем с денежным переводом.