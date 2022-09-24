Игрок команды «Наши Парни» Шишкин: «Вели переговоры с Павлюченко»

Бывший защитник российской национальной команды Роман Шишкин рассказал своё мнение о Медийной футбольной лиге.

Отметим, что экс-игрок сборной выступает за команду РФС «Наши парни». «Мы новички, входим, втягиваемся. Для нас этого немного в диковинку, особенно для профессиональных игроков. Так что, подстраиваемся под современность», – заявил защитник в интервью Metaratings.ru.

Также Шишкин подтвердил, что вместе с ним за медийную команду мог выступать и Роман Павлюченко, однако переговоры не завершились успехом.

Бывший игрок «Локомотива» отметил, что в коллективе бывших звёзд отечественного футбола нашлось бы место и наставнику сборной России Валерию Карпину.

