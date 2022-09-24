Цаллагов назвал сроки восстановления после травмы

Защитник Ибрагим Цаллагов, угодивший в лазарет из-за повреждения плеча, высказался о своем восстановлении.

«Официальный диагноз - ушиб плеча. Восстановление займет полтора‑два месяца», - приводятся слова 31-летнего футболиста «Сочи» в телеграм-канале телеканала «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне чемпионата России Цаллагов принял участие в пяти поединках, в которых забил один гол и получил желтую карточку.

После десяти проведенных туров Премьер-лиги сочинский коллектив набрал 17 баллов и располагается на шестом месте в таблице.

Следующий матч в чемпионате страны южане проведут против «Оренбурга» 1 октября.