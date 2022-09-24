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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Депутат Госдумы ответил на вопрос о приостановке РПЛ

 
24 Сентября 2022 • 10:41 Комментировать

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев ответил на вопрос о возможной приостановке розыгрыша Российской премьер-лиги.

«На сегодняшний день я не вижу причин останавливать футбол, чемпионат России. У меня таких опасений нет», - передает слова депутата «РБ Спорт».

Напомним, что на этой неделе в России была объявлена частичная мобилизация.

В настоящий момент Премьер-лига на паузе из-за матчей национальных сборных.

После десяти проведенных туров лидером турнира является петербургский «Зенит». «Сине-бело-голубые» опережают ближайшего преследователя на четыре балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Свищев
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