Депутат Госдумы ответил на вопрос о приостановке РПЛ

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев ответил на вопрос о возможной приостановке розыгрыша Российской премьер-лиги.

«На сегодняшний день я не вижу причин останавливать футбол, чемпионат России. У меня таких опасений нет», - передает слова депутата «РБ Спорт».

Напомним, что на этой неделе в России была объявлена частичная мобилизация.

В настоящий момент Премьер-лига на паузе из-за матчей национальных сборных.

После десяти проведенных туров лидером турнира является петербургский «Зенит». «Сине-бело-голубые» опережают ближайшего преследователя на четыре балла.