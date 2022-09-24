Легенда «Спартака» Тихонов перенёс операцию на «крестах»

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака», а ныне тренер Андрей Тихонов перенес хирургическое вмешательство на крестообразных связках. 51-летний ветеран получил повреждение в одном из выставочных матчей.

«Чувствую себя хорошо. Я не футболист, но любой человек после такой операции восстанавливается месяц. Травма обычного спортсмена. Ничего страшного нет», - передает слова специалиста Sport24.

Напомним, что Тихонов завершил футбольную карьеру в 2011 году. После этого он получил тренерскую лицензию и работал в красноярском «Енисее», самарских «Крыльях Советов» и «Астане».