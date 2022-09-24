Легионер «Торпедо» выступил за организацию матча Россия - Сербия

Защитник столичного «Торпедо» Стефан Шапич заявил, что хотел бы увидеть товарищеский матч между сборными России и Сербии.

«Я бы сильно этого хотел. А почему нет? Обязательно бы посетил матч в качестве зрителя», – приводит слова футболиста издание Sport24.

Напомним, что центральный защитник пополнил ряды «автозаводцев» 8 сентября. Предыдущим его клубом были «Чукарички». За этот коллектив Стефан провел 137 поединков в разных турнирах, отметившись 11 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

После десяти туров Премьер-лиги «Торпедо» набрало четыре очка и замыкает турнирную таблицу.