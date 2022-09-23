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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис — о предстоящем матче с Киргизией: Любая победа — радость и эмоции

 
23 Сентября 2022 • 21:47 Комментировать

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался в преддверии товарищеского матча между сборными России и Киргизии.

«Стоит ли радоваться, если мы победим Киргизию? Победа — это всегда положительные эмоции», — цитирует слова Канчельскиса «Чемпионат».

Эксперт отметил, что футболисты приезжают на сборы, общаются друг с другом, получают положительные эмоции, поэтому нужно радоваться победе даже в товарищеской игре, ведь любая победа приносит радость.

Контрольная встреча между сборной России и сборной Киргизии состоится завтра, 24 сентября, в Бишкеке, начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Андрей Канчельскис сборная Киргизии
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