Орещук считает, что история с неудавшимся трансфером в «Челси» сильно повлияла на Захаряна

В конце августа появились слухи о том, что талантливый полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян может стать игроком лондонского «Челси». Однако этот трансфер не удался, после чего многие обратили внимание на то, что футболист перестал играть с прежним рвением.

Этот факт бросился в глаза и Роману Орещуку - бывшему спортивному директору московского клуба.

- Захарян должен начать демонстрировать тот футбол, который показывал в прошлом сезоне. Пока я Арсена не вижу вообще. Он просто исчез. Дайте ему паузу и отпустите. Пусть Захарян приведет свои мозги в порядок. Разумеется, несостоявшийся переход в "Челси" очень сильно повлиял на Арсена, - цитирует Орещука RT.