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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов: Должны обыгрывать Киргизию

 
23 Сентября 2022 • 20:51 Комментировать

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов высказался в преддверии товарищеского матча между сборными России и Киргизии.

«Должны обыгрывать Киргизию, как наша молодежка Беларусь? Должны. У нас уровень по составу, и по тренерскому штабу гораздо сильнее. Не знаю, крупная или не крупная, но должна быть уверенная победа», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Эксперт считает, что это момент для того, чтобы наиграть состав, который главный тренер хочет видеть.

Напомним, товарищеская встреча между сборной России и сборной Киргизии состоится завтра, 24 сентября, начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Валерий Кечинов сборная киргизии
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