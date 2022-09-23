Кечинов: Должны обыгрывать Киргизию

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов высказался в преддверии товарищеского матча между сборными России и Киргизии.

«Должны обыгрывать Киргизию, как наша молодежка Беларусь? Должны. У нас уровень по составу, и по тренерскому штабу гораздо сильнее. Не знаю, крупная или не крупная, но должна быть уверенная победа», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Эксперт считает, что это момент для того, чтобы наиграть состав, который главный тренер хочет видеть.

Напомним, товарищеская встреча между сборной России и сборной Киргизии состоится завтра, 24 сентября, начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени.