Кокорин отметился дублем в матче за «Арис»

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин оформил дубль в товарищеском матче против клуба «АЕЗ Закаки». Один из мячей нападающий забил на 28-й минуте. Встреча завершилась крупной победой «Ариса» со счетом 7:1.

Отметим, что это было первое появление 31-летнего футболиста в стартовом составе команды, в официальных встречах он выходил только на замену. В текущем сезоне чемпионата Кипра Кокорин забил один мяч и сделал одну голевую передачу в трех встречах.

Напомним, форвард выступает за кипрский клуб на правах аренды, игрок принадлежит итальянской «Фиорентине» с января 2021 года.