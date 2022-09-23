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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кокорин отметился дублем в матче за «Арис»

 
23 Сентября 2022 • 20:36 Комментировать (1)

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин оформил дубль в товарищеском матче против клуба «АЕЗ Закаки». Один из мячей нападающий забил на 28-й минуте. Встреча завершилась крупной победой «Ариса» со счетом 7:1.

Отметим, что это было первое появление 31-летнего футболиста в стартовом составе команды, в официальных встречах он выходил только на замену. В текущем сезоне чемпионата Кипра Кокорин забил один мяч и сделал одну голевую передачу в трех встречах.

Напомним, форвард выступает за кипрский клуб на правах аренды, игрок принадлежит итальянской «Фиорентине» с января 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин АЕЗ Закаки
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Комментарии (1)
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Горчица+
23 Сентября 2022 в 20:50
Таким макаром и на ЗМ нацелится! Чем он хуже меци?
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