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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци: Думаю, может начаться массовый отъезд легионеров из РПЛ

 
23 Сентября 2022 • 19:54 Комментировать (1)

Футбольный агент Франко Камоцци высказался о возможном отъезде иностранных игроков из РПЛ.

«Может ли начаться массовый отъезд легионеров из РПЛ? Думаю, да, такая проблема действительно существует», — цитирует слова Камоцци «РБ Спорт».

Агент отметил, что если многие игроки начнут уезжать, то это станет большой потерей для российского футбола.

Напомним, после завершения первой трети чемпионата России «Зенит» является единоличным лидером, набрав 26 очков. На втором месте располагается «Ростов» (22), а замыкает тройку ЦСКА (20). Также рядом находятся «Краснодар» (20) и «Спартак» (19).

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РПЛ Франко Камоцци
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Комментарии (1)
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Горчица+
23 Сентября 2022 в 20:22
И что теперь? Когда-то легионеров вообще не было. Чемпионат был интересен, сборная крепка, свои игроки развивались и играли, а не протирали трусы на скамейке под всякими неграми. Свалят негры и х.р с ними...бананы не растут...🍆🍆🍆
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