Камоцци: Думаю, может начаться массовый отъезд легионеров из РПЛ

Футбольный агент Франко Камоцци высказался о возможном отъезде иностранных игроков из РПЛ.

«Может ли начаться массовый отъезд легионеров из РПЛ? Думаю, да, такая проблема действительно существует», — цитирует слова Камоцци «РБ Спорт».

Агент отметил, что если многие игроки начнут уезжать, то это станет большой потерей для российского футбола.

Напомним, после завершения первой трети чемпионата России «Зенит» является единоличным лидером, набрав 26 очков. На втором месте располагается «Ростов» (22), а замыкает тройку ЦСКА (20). Также рядом находятся «Краснодар» (20) и «Спартак» (19).