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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​РФС выделен участок под строительство базы для сборных

 
23 Сентября 2022 • 19:48 Комментировать

На официальном сайте Российского футбольного союза была размещена информация о выделении участка площадью 6 гектаров под строительство базы для национальной и молодёжных сборных. Соответствующее решение было принято властями в четверг, 22 сентября.

База будет создана в московском районе «Хорошево-Мневники». Согласно плану, на новой базе будет три полноразмерных футбольных поля с натуральным газоном, подогревом, поливом и другими современными технологиями. Около одного из полей построят трибуны, способные вместить 500 человек.

Также проект предусматривает строительство здания, в котором будет всё для размещения и работы спортсменов.

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