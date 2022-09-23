​РФС выделен участок под строительство базы для сборных

На официальном сайте Российского футбольного союза была размещена информация о выделении участка площадью 6 гектаров под строительство базы для национальной и молодёжных сборных. Соответствующее решение было принято властями в четверг, 22 сентября.

База будет создана в московском районе «Хорошево-Мневники». Согласно плану, на новой базе будет три полноразмерных футбольных поля с натуральным газоном, подогревом, поливом и другими современными технологиями. Около одного из полей построят трибуны, способные вместить 500 человек.

Также проект предусматривает строительство здания, в котором будет всё для размещения и работы спортсменов.